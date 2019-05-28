В Краснодаре сносят многоквартирный самострой
В Прикубанском округе Краснодара 28 мая начали сносить незаконно возводимый многоквартирный дом
Строительство жилого дома по улице Ратной Славы, 73 в поселке Российском велось без разрешения и с грубыми нарушениями, сообщили в пресс-службе мэрии города. Специалисты управления муниципального контроля обнаружили объект на ранней стадии возведения — построен только первый этаж — и через суд добились его сноса.
Здание находится на участке площадью 801 кв. метр. Сейчас участок и сам дом арестованы.
Сносом занимается городской департамент строительства и МКУ «Единая служба заказчика». Демонтаж планируется завершить до конца этой недели.
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