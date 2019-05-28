В Краснодаре сносят многоквартирный самострой

Строительство жилого дома по улице Ратной Славы, 73 в поселке Российском велось без разрешения и с грубыми нарушениями, сообщили в пресс-службе мэрии города. Специалисты управления муниципального контроля обнаружили объект на ранней стадии возведения — построен только первый этаж — и через суд добились его сноса.

Здание находится на участке площадью 801 кв. метр. Сейчас участок и сам дом арестованы.

Сносом занимается городской департамент строительства и МКУ «Единая служба заказчика». Демонтаж планируется завершить до конца этой недели.