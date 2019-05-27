Медведев подписал закон об отмене внутрисетевого роуминга в России

Документ опубликован на сайте правительства РФ. В ходе совещания с вице-премьерами Медведев пояснил, что постановление является развитием принятого в прошлом году закона об отмене национального роуминга с 1 июня 2019 года.

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта — акта правительства», — цитирует Медведева RT.

Премьер-министр отметил, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы.

Таким образом, внутренний и национальный роуминги на территории России отменяется с 1 июня. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории РФ, включая Крым, где работают местные операторы связи.