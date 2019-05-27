Медведев подписал закон об отмене внутрисетевого роуминга в России
Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев 27 мая подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга на всей территории России
Документ опубликован на сайте правительства РФ. В ходе совещания с вице-премьерами Медведев пояснил, что постановление является развитием принятого в прошлом году закона об отмене национального роуминга с 1 июня 2019 года.
«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта — акта правительства», — цитирует Медведева RT.
Премьер-министр отметил, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы.
Таким образом, внутренний и национальный роуминги на территории России отменяется с 1 июня. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории РФ, включая Крым, где работают местные операторы связи.
Напомним, ранее предполагалось, что отмена роуминга на входящие звонки по России не коснется Крыма, так как крупные мобильные операторы не работают на полуострове.
Сейчас в России действуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой дает возможность за отдельную плату общаться за пределами домашнего региона, а национальный позволяет пользоваться услунами связи, когда сети конкретного оператора нет в какой-либо части страны.
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