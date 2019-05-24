ФСБ ликвидировала сеть подпольных казино в Краснодаре
Силовики пресекли деятельность организаторов сети подпольных казино в Краснодаре
Подпольные игровые залы действовали в Карасунском округе города.
«После документирования противоправных действий организаторов азартных игр незаконную деятельность заведений была пресекли сотрудники УФСБ РФ и СУ СК по Краснодарскому краю», — сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.
Силовики изъяли более 50 единиц игорного оборудования, программное обеспечение, а также черную бухгалтерию со сведениями о доходах игровых клубов.
По результатам экспертизы изъятого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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