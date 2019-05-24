Подпольные игровые залы действовали в Карасунском округе города.

«После документирования противоправных действий организаторов азартных игр незаконную деятельность заведений была пресекли сотрудники УФСБ РФ и СУ СК по Краснодарскому краю», — сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

Силовики изъяли более 50 единиц игорного оборудования, программное обеспечение, а также черную бухгалтерию со сведениями о доходах игровых клубов.

По результатам экспертизы изъятого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.