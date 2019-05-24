ФСБ ликвидировала сеть подпольных казино в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

Силовики пресекли деятельность организаторов сети подпольных казино в Краснодаре

Подпольные игровые залы действовали в Карасунском округе города.

«После документирования противоправных действий организаторов азартных игр незаконную деятельность заведений была пресекли сотрудники УФСБ РФ и СУ СК по Краснодарскому краю», — сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

Силовики изъяли более 50 единиц игорного оборудования, программное обеспечение, а также черную бухгалтерию со сведениями о доходах игровых клубов.

По результатам экспертизы изъятого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Интернет Краснодар ФСБ
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Балагова получил приз Каннского кинофестиваля
ФСБ ликвидировала сеть подпольных казино в Краснодаре
«Урожай» не прошел в ФНЛ, уступив лидерство «Чайке»
Предполагаемая дочь Путина стала кандидатом физико-математических наук
В Краснодаре и крае объявили штормовое и экстренное предупреждение по непогоде
Замглавы минсельхоза Кубани арестовали по делу о взятке

Лента новостей

Статьи Партнерский

Экономия денег и времени

Как работает сервис доставки продуктов Instamart

Статьи

Что происходит с троллейбусами на Красной и при чем тут Галицкий

Подробно о троллейбусах, автобусах и электробусах, а также версии мэрии и общественников

Статьи

Велопарад, бесплатный фитнес, рисование на воде

Чем заняться в выходные 25-26 мая

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале