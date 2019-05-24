На территории Краснодарского края, в том числе на побережье, ожидаются сильные дожди с ветром

В Краснодаре на 25-27 мая объявили штормовое предупреждение. В краевой столице ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефонам 214-33-36 и 112.

По краю МЧС объявило экстренное предупреждение. По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в ближайшие 6-8 часов и до конца суток 25 мая, а также 26 мая местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. В связи с этим прогнозируют подъем уровня воды в реках.

В Сочи с вечера 24 мая и в течение последующих суток ожидается усиление ветра, местами порывы до 17 м/с. Утром и днем на курорте прогнозируют сильный дождь.

На побережье Азовского моря также объявлено экстренное предупреждение. Днем 25 мая, в течение суток 26 мая, ночью и утром 27 мая по восточной половине Азовского моря ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

Как сообщали Юга.ру, по данным краевого гидрометцентра, в выходные на Кубани будет дождливо, но тепло — днем будет 22-27 °С.