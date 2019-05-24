В Краснодаре и крае объявили штормовое и экстренное предупреждение по непогоде
На территории Краснодарского края, в том числе на побережье, ожидаются сильные дожди с ветром
В Краснодаре на 25-27 мая объявили штормовое предупреждение. В краевой столице ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефонам 214-33-36 и 112.
Читайте также:
По краю МЧС объявило экстренное предупреждение. По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в ближайшие 6-8 часов и до конца суток 25 мая, а также 26 мая местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. В связи с этим прогнозируют подъем уровня воды в реках.
В Сочи с вечера 24 мая и в течение последующих суток ожидается усиление ветра, местами порывы до 17 м/с. Утром и днем на курорте прогнозируют сильный дождь.
На побережье Азовского моря также объявлено экстренное предупреждение. Днем 25 мая, в течение суток 26 мая, ночью и утром 27 мая по восточной половине Азовского моря ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.
Как сообщали Юга.ру, по данным краевого гидрометцентра, в выходные на Кубани будет дождливо, но тепло — днем будет 22-27 °С.
Подробно о троллейбусах, автобусах и электробусах, а также версии мэрии и общественников
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.