Церетели создал бюст первого Героя Советского Союза из Адыгеи, автора фразы «Русские не сдаются»

В здании Союза писателей России 24 мая торжественно откроют бюст первого Героя Советского Союза из Адыгеи, писателя и журналиста Хусена Андрухаева авторства скульптора Зураба Церетели

Скульптуру величиной около 70 см Церетели передал в дар общественности Адыгеи и Союзу писателей РФ, которые стали инициаторами увековечения памяти Андрухавева, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе постпредства республики в Москве. В церемонии открытия бюста примут участие представители органов власти республики, общественности, писатели. Ожидается, что к собравшимся обратится председатель Союза писателей России Николай Иванов, руководитель общественного движения «Старейшины Адыги» Аскарбий Аджигириев.

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Хусена Андрухаева выпустил свои первые стихотворения в 30-е годы прошлого века. В 70-х годах все его работы были объединены в единый сборник стихов «Я буду петь». Андрухаев служил в Красной Армии с 1940 года. Пройдя курс молодого красноармейца, он сдал экзамены в Сталинградское военно-политическое училище. Там он прошел полный курс, получил офицерское звание и в 1941 году был назначен политруком роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 18-й армии.