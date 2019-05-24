Церетели создал бюст первого Героя Советского Союза из Адыгеи, автора фразы «Русские не сдаются»
В здании Союза писателей России 24 мая торжественно откроют бюст первого Героя Советского Союза из Адыгеи, писателя и журналиста Хусена Андрухаева авторства скульптора Зураба Церетели
Скульптуру величиной около 70 см Церетели передал в дар общественности Адыгеи и Союзу писателей РФ, которые стали инициаторами увековечения памяти Андрухавева, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе постпредства республики в Москве.
В церемонии открытия бюста примут участие представители органов власти республики, общественности, писатели. Ожидается, что к собравшимся обратится председатель Союза писателей России Николай Иванов, руководитель общественного движения «Старейшины Адыги» Аскарбий Аджигириев.
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Хусена Андрухаева выпустил свои первые стихотворения в 30-е годы прошлого века. В 70-х годах все его работы были объединены в единый сборник стихов «Я буду петь».
Андрухаев служил в Красной Армии с 1940 года. Пройдя курс молодого красноармейца, он сдал экзамены в Сталинградское военно-политическое училище. Там он прошел полный курс, получил офицерское звание и в 1941 году был назначен политруком роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 18-й армии.
Погиб 8 ноября 1941 года в возрасте 21 года, прикрывая отходящих товарищей. В окружении фашистов он подорвал себя гранатой со словами: «Русские не сдаются!» Именно он стал автором этой знаменитой фразы, впоследствии ставшей популярной. О последних минутах Андрухаева поведал один из пленных немцев, и информация попала в газету.
Андрухаев похоронен в братской могиле в селе Дьяково, где ему установлен памятник. В его честь названы школа, музей и улица.
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❗️Уважаемые подписчики❗️ ᅠ Уже завтра (24.05.) в здании Союза писателей России состоится торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, журналисту, поэту Хусену Борежевичу Андрухаеву. ᅠ ��Церемония открытия состоится по адресу: Комсомольский проспект, дом 13. ᅠ ��Начало в 15:00.
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