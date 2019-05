Церетели создал бюст первого Героя Советского Союза из Адыгеи, автора фразы «Русские не сдаются»

View this post on Instagram

❗️Уважаемые подписчики❗️ ᅠ Уже завтра (24.05.) в здании Союза писателей России состоится торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, журналисту, поэту Хусену Борежевичу Андрухаеву. ᅠ Церемония открытия состоится по адресу: Комсомольский проспект, дом 13. ᅠ Начало в 15:00.