На Кубани расширили перечень льготных земельных участков

Краснодарский край

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На 23-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края 22 мая депутаты расширили перечень субъектов для льготного предоставления земельных участков

Парламентарии рассмотрели законопроект, вносящий изменения в ст. 1 закона Краснодарского края «О предоставлении юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения».

Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков представил документ.

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По словам спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко, законопроект будет способствовать расширению инвестиционной активности в регионе, что является одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, сообщили в пресс-службе ЗСК.

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