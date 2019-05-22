На Кубани расширили перечень льготных земельных участков
На 23-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края 22 мая депутаты расширили перечень субъектов для льготного предоставления земельных участков
Парламентарии рассмотрели законопроект, вносящий изменения в ст. 1 закона Краснодарского края «О предоставлении юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения».
Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков представил документ.
По словам спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко, законопроект будет способствовать расширению инвестиционной активности в регионе, что является одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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