Во время капремонта санатория в Сочи похитили 3 млн рублей

Краснодарский край

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На Кубани возбудили уголовное дело из-за хищения бюджетных денег при капитальном ремонте санатория в Сочи

Прокуратура Центрального округа Краснодара провела проверку и установила, что по итогам конкурса государственное казенное учреждение и частная компания заключили контракт. Организация должна была сделать капитальный ремонт корпуса санатория. По госконтракту подрядчику выделили из бюджета 3 млн рублей.

Во время проверки правоохранители выяснили, что работы, выполненные подрядчиком, не соответствовали заявленной сумме, сообщили 20 мая в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ущерб компания уже возместила.

Как сообщали Юга.ру, в апреле прокуратура выявила, что при ремонте детского санатория в Анапе похитили 3,8 млн рублей.

Прокуратура Сочи
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