Во время капремонта санатория в Сочи похитили 3 млн рублей

На Кубани возбудили уголовное дело из-за хищения бюджетных денег при капитальном ремонте санатория в Сочи

Прокуратура Центрального округа Краснодара провела проверку и установила, что по итогам конкурса государственное казенное учреждение и частная компания заключили контракт. Организация должна была сделать капитальный ремонт корпуса санатория. По госконтракту подрядчику выделили из бюджета 3 млн рублей.

Во время проверки правоохранители выяснили, что работы, выполненные подрядчиком, не соответствовали заявленной сумме, сообщили 20 мая в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ущерб компания уже возместила.