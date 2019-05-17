Жителям Краснодара предложили бесплатные тренировки с инструкторами. Но не все так просто

С 1 июня в Краснодаре начнутся открытые бесплатные тренировки на спортивных площадках

Мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с жителями Центрального округа рассказал, что тренировки будут предназначены для желающих всех возрастов. «С наступлением летнего сезона и устойчивой теплой погоды порядка 50 инструкторов будут заниматься этой работой по заявкам жителей», — сказал глава города.

Инструкторы будут вести занятия по игровым видам спорта и общефизической подготовке, рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников. Они будут идти как на открытых площадках, так и в спортивных комплексах. Если от краснодарцев будет много заявок, количество инструкторов могут увеличить.

В Центральном округе такие тренировки будут проходить на спортплощадках на улице Колхозной, 24/1, Вишняковой, 1/6, Стасова, 168 и 1-м Артельном проезде, 20/2. Для занятий жителям нужно самостоятельно собрать группу из не менее 12 человек, и у всех должны быть медицинские справки о допуске к занятиям физкультурой. После нужно обратиться в управление по физической культуре и спорту по телефону 8 (861) 267-72-47 или во внутригородские округа. Тренировки планируется проводить два-три раза в неделю, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. В пресс-службе порталу Юга.ру уточнили, что инструкторы будут из МБУ «Центр физкультурно-массовой работы».