Краснодарский OZ МОЛЛ разыграет 13 сертификатов на шопинг

Партнерский Краснодарский край

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В краснодарском торговом центре OZ МОЛЛ до июня проведут 13 розыгрышей

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Акция «Весенняя мани мания» началась 1 марта. Уже 9 марта в 19:00 среди покупателей разыграют три сертификата по 100 тыс. рублей на шопинг в OZ МОЛЛ. Розыгрыши будут проходить по субботам, всего подготовлено 39 сертификатов.

Чтобы принять участие в акции, нужно совершить покупку в любом магазине торгового центра на сумму от 3 тыс. рублей. После этого посетителю ТРЦ нужно получить купон на стойке регистрации, его будут выдавать за каждые 3 тыс. рублей в чеке. Все купоны, начиная с первого дня регистрации, участвуют в каждом розыгрыше (за исключением номеров, которые уже выиграли), сообщила пресс-служба OZ МОЛЛа.

Перед розыгрышем 16 марта для посетителей выступит певица Юлиана Караулова. Начало в 19:00, вход свободный.

Подробную информацию об акции «Весенняя Мани Мания» можно узнать на сайте.

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