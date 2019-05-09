Краснодарский ТРЦ «OZ МОЛЛ» эвакуировали 8 мая из-за зажигалки
В торгово-развлекательном центре «OZ МОЛЛ» прокомментировали ситуацию с эвакуацией 8 мая
Около 21:00 персонал и посетителей эвакуировали из-за подозрительного предмета, который лежал в примерочной одного из магазинов.
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В пресс-службе OZ МОЛЛ 9 мая рассказали, что подозрительный предмет нашли в одном из магазинов в 19:57. После этого служба безопасности торгового центра вызвала сотрудников полиции, ФСБ, МЧС и скорой помощи.
Во время проверки специалисты установили, что подозрительный предмет — зажигалка. Она была точной копией боевого снаряда РГД-5.
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