Краснодарский ТРЦ «OZ МОЛЛ» эвакуировали 8 мая из-за зажигалки

В торгово-развлекательном центре «OZ МОЛЛ» прокомментировали ситуацию с эвакуацией 8 мая

Около 21:00 персонал и посетителей эвакуировали из-за подозрительного предмета, который лежал в примерочной одного из магазинов.

В пресс-службе OZ МОЛЛ 9 мая рассказали, что подозрительный предмет нашли в одном из магазинов в 19:57. После этого служба безопасности торгового центра вызвала сотрудников полиции, ФСБ, МЧС и скорой помощи.

Во время проверки специалисты установили, что подозрительный предмет — зажигалка. Она была точной копией боевого снаряда РГД-5.