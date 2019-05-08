МВД: Опасных предметов при обследовании «OZ МОЛЛ» в Краснодаре не обнаружено

Краснодарский край

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В ГУ МВД по Краснодарскому краю прокомментировали эвакуацию краснодарского ТРЦ «OZ МОЛЛ» 8 мая

Персонал и посетителей эвакуировали около 21 часа. Позже в соцсетях появилась информация об обнаружении в одной из примерочных гранаты.

«В одном из магазинов торгового центра был обнаружен подозрительный предмет, к месту происшествия прибыли экстренные службы. В ходе проверки никаких опасных предметов не обнаружено», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе краевого управления МВД.

Краснодар
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МВД: Опасных предметов при обследовании «OZ МОЛЛ» в Краснодаре не обнаружено
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