МВД: Опасных предметов при обследовании «OZ МОЛЛ» в Краснодаре не обнаружено

View this post on Instagram

Про эвакуацию в Оз молле. В мужской примерочной на 2 этаже около 20 часов нашли «пакет с бомбой». Сотрудников и клиентов предусмотрительно распустили по домам. Приехали кинологи и «бомбу» забрали. Специалисты анализируют записи с камер видеонаблюдения. ⠀ #ЧПКраснодар #Краснодар #typodar