МВД: Опасных предметов при обследовании «OZ МОЛЛ» в Краснодаре не обнаружено

Персонал и посетителей эвакуировали около 21 часа. Позже в соцсетях появилась информация об обнаружении в одной из примерочных гранаты.

«В одном из магазинов торгового центра был обнаружен подозрительный предмет, к месту происшествия прибыли экстренные службы. В ходе проверки никаких опасных предметов не обнаружено», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе краевого управления МВД.