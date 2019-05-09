В Ингушетии чиновники за год потратили более 670 млн рублей из бюджета не по назначению

Ингушетия

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Контрольно-счетная палата выявила, что в Ингушетии за 2018 год из бюджета потратили более 670 млн рублей не по назначению

Об этом 8 мая сообщил зампредседателя Контрольно-счетной палаты республики Якуб Арапиев.

«Всего по итогам года палатой выявлены факты нецелевого, необоснованного и неэффективного использования бюджетных средств и государственной собственности на с 677,9 млн рублей, из которых 119,7 млн рублей относятся к нарушениям, допущенным при государственных закупках без проведения конкурентных процедур», — пояснил Арапиев.

Он отметил, что руководителям ведомств направили 69 представлений для устранения нарушений. Выговоры и замечания сделали 21 сотруднику ведомств и министерств. Нарушения уже устранили на сумму 71 млн рублей. Федеральная антимонопольная служба возбудила 38 административных дел и потребовала штрафы на 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Республики Ингушетия.

Следственный комитет и республиканская ФАС собирают доказательства антиконкуретных соглашений на 700 млн рублей.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что факты нарушений нужно тщательно изучить. Если они подтвердятся, то чиновников нужно прилечь к ответственности.

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