В Ингушетии чиновники за год потратили более 670 млн рублей из бюджета не по назначению
Контрольно-счетная палата выявила, что в Ингушетии за 2018 год из бюджета потратили более 670 млн рублей не по назначению
Об этом 8 мая сообщил зампредседателя Контрольно-счетной палаты республики Якуб Арапиев.
«Всего по итогам года палатой выявлены факты нецелевого, необоснованного и неэффективного использования бюджетных средств и государственной собственности на с 677,9 млн рублей, из которых 119,7 млн рублей относятся к нарушениям, допущенным при государственных закупках без проведения конкурентных процедур», — пояснил Арапиев.
Он отметил, что руководителям ведомств направили 69 представлений для устранения нарушений. Выговоры и замечания сделали 21 сотруднику ведомств и министерств. Нарушения уже устранили на сумму 71 млн рублей. Федеральная антимонопольная служба возбудила 38 административных дел и потребовала штрафы на 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Республики Ингушетия.
Следственный комитет и республиканская ФАС собирают доказательства антиконкуретных соглашений на 700 млн рублей.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что факты нарушений нужно тщательно изучить. Если они подтвердятся, то чиновников нужно прилечь к ответственности.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.