Суд заставил администрацию Туапсинского района выдать ветерану квартиру. Ранее власти ему в этом отказали
В Туапсе ветеран Великой Отечественной войны получил квартиру после того, как суд потребовал от администрации района обеспечить его жильем
Ранее администрация Туапсинского района отказала выдавать ветерану квартиру и не поставила его на учет в качестве нуждающегося в жилье. Власти объяснили, что у него есть необходимый норматив жилой площади. В связи с этим прокуратура провела проверку.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 8 мая сообщили, что осматривали дом пенсионера. Жилье имело частичные удобства и не отвечало бытовым и санитарным-гигиеническим требованиям. В прокуратуре пояснили, что отказ в постановке на учет для получения квартиры нарушал положения законодательство.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд, который потребовал от администрации района поставить на учет ветерана и выдать ему жилье. В мае он получил квартиру в центре Туапсе.
В пресс-службе администрации Туапсинского района порталу Юга.ру 9 мая заявили, что не могут оперативно прокомментировать ситуацию.
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