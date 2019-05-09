Суд заставил администрацию Туапсинского района выдать ветерану квартиру. Ранее власти ему в этом отказали

В Туапсе ветеран Великой Отечественной войны получил квартиру после того, как суд потребовал от администрации района обеспечить его жильем

Ранее администрация Туапсинского района отказала выдавать ветерану квартиру и не поставила его на учет в качестве нуждающегося в жилье. Власти объяснили, что у него есть необходимый норматив жилой площади. В связи с этим прокуратура провела проверку.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 8 мая сообщили, что осматривали дом пенсионера. Жилье имело частичные удобства и не отвечало бытовым и санитарным-гигиеническим требованиям. В прокуратуре пояснили, что отказ в постановке на учет для получения квартиры нарушал положения законодательство.