В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхем»

В парке «Краснодар» вечером 8 мая состоится трансляция матча Лиги чемпионов между нидерландским «Аяксом» и английским «Тоттенхемом»

По данным сервиса «Яндекс.Погода» , вечером 8 мая в краевом центре ожидается небольшой дождь, температура воздуха — 14-18 °С, ветер слабый, 3 м/с.

Прямой эфир второго матча полуфинальной серии турнира начнется в 22:00, сообщили в соцсетях парка «Краснодар».

Напомним, в первом матче полуфинала «Тоттенхем» на своем поле уступил «Аяксу» (0:1). Во втором дуэте «Барселона» стартовала с разгрома «Ливерпуля» (3:0), а в поединке, прошедшем накануне, англичане отыгрались — 4:0.

Победитель Лиги чемпионов определится 1 июня в 22:00 на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано».