Мотоцикл и автомобиль сгорели после ДТП под Анапой

На трассе под Анапой столкнулись и сгорели мотоцикл и иномарка с иностранным номерным знаком

ДТП произошло днем 1 мая у поворота на аэропорт. По данным ОГИБДД по Анапе, виновником аварии является водитель Opel — он не уступил дорогу мотоциклу при повороте. После столкновения транспортные средства загорелись, огонь ликвидировали пожарные.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла — 25-летний местный житель. Его госпитализировали с переломом бедра и сотрясением, передает «Анапское Черноморье».

Подробности инцидента выясняются.