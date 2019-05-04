В аэропорту Махачкалы пассажира задержали за причастность к «Исламскому государству»
Прибывшего из Турции жителя Дагестана задержали в аэропорту Махачкалы по подозрению в причастности к боевикам в Сирии
Мужчину задержали в ходе досмотра пассажиров рейса Стамбул — Махачкала.
В УФСБ по Дагестану сообщили, что при досмотре выяснилось, что депортированный из Турции 31-летний Бийсолтан Джамалов находится в федеральном розыске за причастность к деятельности международной террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии.
В ходе допроса он сознался, что с сентября 2016 года по январь 2019 года находился в Сирии, где принимал участие в деятельности боевиков, передает РИА «Дагестан».
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