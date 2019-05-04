На границе с Грузией скопилось около 600 машин. Ее пересечение занимает более 20 часов

«На российской стороне скопилось около 600 автомобилей. Время ожидания в очереди при пересечении границы составляет около 10 часов. Однако за границей автомобилистов ожидает аналогичный по времени путь до грузинского КПП. По сути, пятикилометровое стояние на российской границе — это лишь хвост очереди, начинающейся на подъезде к Грузии», — сообщили в пресс-службе Северо-Осетинской таможни.

Там отметили, что их-за того, что в период майских праздников количество автомобилей в этом направлении многократно увеличилось, проектная пропускная способность КПП «Верхний Ларс» превышена в несколько раз. При этом КПП функционирует круглосуточно, туда привлекли дополнительные силы и предприняли меры, благодаря которым выезд из России значительно ускорен, отмечают таможенники.

Проектная пропускная способность таможенного поста Верхний Ларс составляет 170 единиц грузового, 200 единиц легкового транспорта и 30 автобусов, а также 4000 физических лиц в сутки. За последние сутки границу пересекло 15 тыс. 722 физических лиц, 3416 легковых и 358 грузовых автомобилей, что является 4-х, 17-ти и двукратным превышением технических возможностей пункта пропуска соответственно.

В таможне напомнили, что на 22-м и 24-м километрах Военно-Грузинской дороги функционирует несколько кафе, в здании ООО СМП «Тур» на 24-м километре круглосуточно работает медицинский кабинет, куда можно обратиться за помощью.

«Просьба принять во внимание высокий уровень очередности, а также низкую пропускную способность контрольно-пропускного пункта Грузии и отнестись с пониманием к планированию передвижения через границу», — добавили в пресс-службе.