Путин поручил создать в Сочи центр спортивной медицины
Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил создать в Сочи центр спортивной медицины, реабилитации и восстановления спортсменов
Об этом он заявил по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта. В документе на сайте Кремля сказано «принять исчерпывающие меры по созданию в Сочи центра спортивной медицины, реабилитации и восстановления спортсменов — членов спортивных сборных команд Российской Федерации». Средства на его создание собираются направить из федерального бюджета.
Также Путин поручил создать не менее трех центров реабилитации спортсменов на базе санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства.
Правительство должно выполнить эти поручения до 1 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Как писали Юга.ру, распоряжение о строительстве Центра спортивной медицины в Сочи подписали еще в 2016 году. Для создания центра собирались провести конкурс и заключить концессионное соглашение. Общая стоимость проекта — 6,6 млрд рублей.
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