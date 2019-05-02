В Бакинской на Первомае произошла массовая драка. Очевидцы говорят, что казаки подрались с курдами

В ходе драки в станице Бакинской под Горячим Ключом пострадали два человека, возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел во время празднования 1 мая на площади у станичного дома культуры.

«Произошел конфликт между местными жителями на бытовой почве. В результате драки пострадали два человека. Количество участников инцидента уточняется, проводится проверка», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По словам местных жителей потасовка произошла между казаками и группой курдов, пишет «Коммерсантъ». Источники издания заявляют, что в драке в том числе участвовал атаман хуторского казачьего общества станицы Бакинской Иван Левченко.

Очевидцы рассказали, что конфликт начался, когда мужчина (по их словам, он был из компании курдов) попросил диджея поставить другую музыку. Тот якобы ответил, что нужно подождать, пока она загрузится, но компанию это не устроило и они его ударили. Диджеем оказался казак, другие казаки и еще несколько местных жителей вступились за него.

В Кубанском казачьем войске подтвердили, что драка началась со словесной перепалки казака и местного жителя. Там подчеркнули, что это бытовой конфликт, а не межнациональный.

«Завтра представители казачьего общества встретятся с курдской общиной и обсудят произошедшее», — сообщили изданию в ККВ.