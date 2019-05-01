В Геленджике на тренировку вышли одновременно 800 каратистов
В поселке Дивноморском 30 апреля прошла массовая тренировка каратистов
В Дивноморском округе проходят учебно-тренировочные сборы спортсменов, совершенствующих свое мастерство в киокусинкай каратэ-до. На общую тренировку вышли 754 спортсмена и 46 инструкторов.
На сборы приехали каратисты из Динского, Брюховецкого, Усть-Лабинского, Приморско-Ахтарского районов, Краснодара, Новороссийска, Армавира, Туапсе и Геленджика, сообщает пресс-служба администрации курорта.
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Краевые Учебно-тренировочные сборы по киокусинкай карате @karate_ahtary под руководством Шихана Таирова Тагира���������� с 27.04 по 1.05.2019г. #likes #likesforlikes #likes4likes #likesforfollow #likebackteam #likesreturned #likesforlike #l4l #liker #liketeam #likeback #like4like #like4follow #like4likes #like4tags #likebackalways #instalike #instagramanet #instatag #instalikes #likeall #likeme #likeallmypics #liking #likealways @instagramanet #liked #likesforspam #likes4like #likesfortags
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800 КАРАТИСТОВ СЕГОДНЯ ВЫШЛИ НА ОБЩУЮ ТРЕНИРОВКУ В ДИВНОМОРСКОМ! . В эти дни на территории Дивноморского округа проходят учебно-тренировочные сборы спортсменов, совершенствующих своё мастерство в киокусинкай каратэ-до. . Всего в мероприятии принимает участие 754 спортсмена и 46 инструкторов из Динского, Брюховецкого, Усть-Лабинского, Приморско-Ахтарского районов, а также городов Краснодар, Новороссийск, Армавир и Туапсе и, конечно, Геленджика. . Поприветствовать спортсменов и их тренеров на тренировку приехал глава Геленджика. Алексей Алексеевич с особым вниманием относится к спортсменам всех возрастов и поддерживает любые инициативы по организации спортивных мероприятий любого уровня.
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