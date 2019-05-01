В Геленджике на тренировку вышли одновременно 800 каратистов

В Дивноморском округе проходят учебно-тренировочные сборы спортсменов, совершенствующих свое мастерство в киокусинкай каратэ-до. На общую тренировку вышли 754 спортсмена и 46 инструкторов.

На сборы приехали каратисты из Динского, Брюховецкого, Усть-Лабинского, Приморско-Ахтарского районов, Краснодара, Новороссийска, Армавира, Туапсе и Геленджика, сообщает пресс-служба администрации курорта.