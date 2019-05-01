В Геленджике на тренировку вышли одновременно 800 каратистов

Краснодарский край

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В поселке Дивноморском 30 апреля прошла массовая тренировка каратистов

В Дивноморском округе проходят учебно-тренировочные сборы спортсменов, совершенствующих свое мастерство в киокусинкай каратэ-до. На общую тренировку вышли  754 спортсмена и 46 инструкторов.

На сборы приехали каратисты из Динского, Брюховецкого, Усть-Лабинского, Приморско-Ахтарского районов, Краснодара, Новороссийска, Армавира, Туапсе и Геленджика, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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800 КАРАТИСТОВ СЕГОДНЯ ВЫШЛИ НА ОБЩУЮ ТРЕНИРОВКУ В ДИВНОМОРСКОМ! . В эти дни на территории Дивноморского округа проходят учебно-тренировочные сборы спортсменов, совершенствующих своё мастерство в киокусинкай каратэ-до. . Всего в мероприятии принимает участие 754 спортсмена и 46 инструкторов из Динского, Брюховецкого, Усть-Лабинского, Приморско-Ахтарского районов, а также городов Краснодар, Новороссийск, Армавир и Туапсе и, конечно, Геленджика. . Поприветствовать спортсменов и их тренеров на тренировку приехал глава Геленджика. Алексей Алексеевич с особым вниманием относится к спортсменам всех возрастов и поддерживает любые инициативы по организации спортивных мероприятий любого уровня.

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Геленджик
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