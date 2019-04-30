Стали известны подробности дела анапского депутата, незаконно построившего жилую многоэтажку
В следственном комитете 30 апреля рассказали подробности расследования уголовного дела против депутата совета Анапы Игоря Илько, который незаконно возвел многоквартирный дом
По данным следствия, в декабре 2013 года депутат решил возвести многоквартирный жилой дом в проезде Родниковом на земле, принадлежащей его матери. Он планировал продавать квартиры и нежилые помещения. Мать депутата согласилась участвовать в плане, который разработал ее сын.
В декабре 2013 года женщина получила разрешение на строительство трехэтажки. После этого депутат начал строить четырехэтажный многоквартирный дом с цокольным этажом. Строительство шло с декабря 2013 года по август 2015-го, в этот период мужчина не являлся индивидуальным предпринимателем или учредителем компании.
В договорах купли-продажи квартир и помещений депутат занижал их стоимость, указывая сумму от 50 до 150 тыс. рублей за одну квартиру или нежилое помещение. В результате он вместе со своей матерью незаконно получил более 9 млн рублей, сообщили 30 апреля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Руководитель краевого следственного управления Вадим Бугаенко возбудил уголовное дело против депутата по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (Осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, совершенной группой лиц, с извлечением дохода в особо крупном размере).
Кроме того, по этой же статье возбудили дело против собственника земельного участка — матери депутата.
Расследование продолжается.
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