На Кубани двух подростков задержали за кражу 70 тыс. рублей у женщины, чей внук задолжал им 2 тыс. рублей
В Апшеронском районе завели уголовное дело на двух подростков, которых заподозрили в краже на 70 тыс. рублей
По версии следствия, несовершеннолетний внук 59-летней женщины задолжал двум подросткам 14 и 15 лет 2 тыс. рублей и не смог вовремя вернуть. Не получив деньги, двое подростков залезли в частный дом женщины и похитили украшения и технику на общую сумму 70 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ).
Расследование продолжается, сообщила 30 апреля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в начале марта в Темрюкском районе 15-летний подросток около школы открыл стрельбу из пневматического пистолета. По данным СМИ, вооруженный юноша вымогал у подростков деньги. Пострадали пять человек.
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