«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Калеву»

Встреча, прошедшая в Таллине, завершилась со счетом 81:76. Хозяева завладели преимуществом с самого начала игры, и к концу первого тайма вели в счете с отрывом в 11 очков (26:15). Во второй десятиминутке эстонцы увеличили преимущество до 17 очков (25:19). После перерыва краснодарцы отыграли большую часть отставания (13:27), но в завершении матча «Калев» вновь вырвался вперед (17:15).

В пресс-службе «Локомотива-Кубани» отметили, что так как клуб досрочно стал четвертым в регулярном чемпионате и два последних матча регулярки не имеют турнирного значения для «Локо», главный тренер Боб Доневалд воспользовался случаем, чтобы предоставить игровую практику воспитанникам молодежной системы клуба. Дорелл Райт и Виталий Фридзон получили несколько дней отдыха перед плей-офф, а Дмитрий Кулагин, Мустафа Фалль и Матеуш Понитка были в заявке, но не вышли на площадку. Зато Александра Щербенева, Захара Ведищева и Илью Платонова полноценно задействовали в игре.

Самыми результативными в составе «Локо» стали Джером Рэндл (17 очков) и Джамел Маклин (16). Из молодых игроков «Локо» лучше других проявил себя Илья Платонов: к 9 очкам он добавил 6 подборов, 2 ассиста и перехват. В составе победителей отличился Тони Ротен, набравший 24 очка.