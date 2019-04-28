Парень на легковушке сбил женщину на «зебре» в Краснодаре
В Краснодаре 28 апреля произошла авария, в которой пострадала женщина
ДТП произошло в 12:05 на пересечении улиц Брюсова и Калинина.
«По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице Калинина от Кропоткина в сторону Тургенева. На перекрестке с улицей Брюсова он наехал на женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате 51-летняя женщина получила травмы и переломы. По факту ДТП проводят проверку.
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