В Краснодаре 28 апреля произошла авария, в которой пострадала женщина

ДТП произошло в 12:05 на пересечении улиц Брюсова и Калинина.

«По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице Калинина от Кропоткина в сторону Тургенева. На перекрестке с улицей Брюсова он наехал на женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате 51-летняя женщина получила травмы и переломы. По факту ДТП проводят проверку.