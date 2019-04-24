«Мегафон» стал лидером по числу базовых станций в России
В России количество базовых станций оператора сотовой связи «Мегафон» превысило 232 тысячи
С начала 2019 года число базовых станций операторов «большой четверки» увеличилось на 3%. Теперь связь в стране обеспечивают почти 720 тыс. станций, и больше трети из них работают в стандарте LTE. Такие данные опубликовал Роскомнадзор. Лидером стал «Мегафон», у которого работает более чем 232 тыс. базовых станций.
«Количество базовых станций напрямую влияет на качество услуг, предоставляемых абонентам на Кубани и в Адыгее. И мы продолжаем активно расширять наши сети во многих крупных и малых населенных пунктах, на транспортных магистралях, в местах отдыха и знаковых туристических мекках», — рассказал директор «Мегафона» по Краснодарскому краю и Адыгее Игорь Остатюк.
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Число базовых станций, работающих в стандарте LTE, с начала года выросло на 6% — до 260 тыс. 334 единиц. При этом число объектов третьего и второго поколений почти не изменилось: суммарно их стало больше на 1%.
Всего в России сейчас используют более 2 млн станций разных служб радиосвязи, сообщили 24 апреля в пресс-службе «Мегафона».
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