«Мегафон» стал лидером по числу базовых станций в России

С начала 2019 года число базовых станций операторов «большой четверки» увеличилось на 3%. Теперь связь в стране обеспечивают почти 720 тыс. станций, и больше трети из них работают в стандарте LTE. Такие данные опубликовал Роскомнадзор. Лидером стал «Мегафон», у которого работает более чем 232 тыс. базовых станций.

«Количество базовых станций напрямую влияет на качество услуг, предоставляемых абонентам на Кубани и в Адыгее. И мы продолжаем активно расширять наши сети во многих крупных и малых населенных пунктах, на транспортных магистралях, в местах отдыха и знаковых туристических мекках», — рассказал директор «Мегафона» по Краснодарскому краю и Адыгее Игорь Остатюк.