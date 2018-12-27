В Красной Поляне для безопасности туристов установили две новые мобильные станции «МегаФона»

В Сочи к началу горнолыжного сезона-2018/19 компания «МегаФон» установила две мобильные базовые станции

Это позволило увеличить емкость сети в поселке Эсто-Садок, а также 2G, 3G и 4G-покрытие на горнолыжных склонах. Оператор включил бесплатный Wi-Fi для всех посетителей вершины «Розы Пик», высота которой составляет 2 тыс. 320 метров, сообщили в пресс-службе компании «МегаФон».

Отмечается, что мобильная базовая станция в Эсто-Садке обеспечивает внутреннее покрытие в мини-гостиницах вдоль улицы Березовой, а также в некоторых отелях курорта «Горки Город». На Пихтовой поляне горного туристического центра «Газпром» передвижная базовая станция обеспечит высокоскоростным интернетом 4G+ приют «Пихтовый», кафе и часть трасс.

Еще одна мобильная станция появится на уровне Роза Стадион. Работы планируется завершить к середине января. Станция должна обеспечить голосовой связью и высокоскоростным интернетом 3G/4G часть горнолыжных трасс, кафе и парковку.

«В подготовке инфраструктуры связи к горнолыжному сезону мы руководствовались не только комфортом абонентов, выраженным в привычном использовании социальных сетей или мессенджеров по принципу, но и их безопасностью. Мы включаем дополнительные объекты связи в зонах фрирайда и новых горнолыжных трасс, где сигнал был слабым», — сказал директор сочинского регионального отделения «МегаФона» Игорь Ионов.

По его словам, передвижные базовые станции устанавливают там, где хорошая связь во время катаний особенно важна.

Также оператор организовал на Розе Пик зону Wi-Fi, в которой может авторизоваться любой гость курорта.