Кремль планирует упросить выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛРН

Российские власти собрались разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получать российское гражданство по упрощенной схеме

Источники РБК рассказали, что упрощенный порядок может начать действовать после второго тура президентских выборов на Украине.

Проект соответствующего указа, который должен подписать президент Владимир Путин, уже подготовлен. Ожидается, что документ будет предполагать получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет. Основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов ЛНР и ДНР и сдача украинского паспорта.

Этой теме, по данным источника, последние месяцы посвящались совещания российских силовиков и чиновников с сотрудниками миграционных служб республик.

Численность населения обеих республик, согласно официальной статистике, составляет 3,7 млн человек. По данным МВД ДНР на начало 2018 года, более 150 тыс. жителей непризнанной республики получили новые паспорта. В МВД ЛНР на конец 2017 года говорили о выдаче 100 тыс. республиканских паспортов.