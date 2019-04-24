В Анапе присяжные обвинили мужчину в убийстве шашлычника
В Анапе суд присяжных огласил вердикт по делу об убийстве гражданина Армении
На скамье подсудимых оказался 37-летний житель Калмыкии, его обвинили в убийстве и причинении средней тяжести вреда здоровью. Коллегия присяжных признала его виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных суд вынесет приговор, сообщила 24 апреля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, преступление произошло в конце июля 2018 года в поселке Витязево. Житель Калмыкии приехал в Анапу отдыхать. Будучи пьяным, он заел беседу с 43-летним шашлычником, который работал в кафе. Во время разговора они поссорились, отдыхающий взял нож и много раз ударил им оппонента.
Пострадавший стал убегать, но житель Калмыкии его преследовал. Все это происходило на глазах прохожих. Один из них, 18-летний гражданин Армении, попытался остановить мужчину с ножом и получил ранение в шею.
От полученных колото-резанных ранений 43-летний мужчина умер на месте.
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