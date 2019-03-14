На Кубани «ЕвроХим» провел экскурсию для делегации минсельхоза Ставрополья

Делегация минсельхоза Ставрополья в марте посетила клиентский центр «ЕвроХима» в Калининском районе Краснодарского края

Заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников с ознакомительным визитом посетил производственную площадку и новейший клиентский центр «ЕвроХима» в станице Старовеличковской. Он ознакомился с работой центра и его принципиальной моделью разделения клиентов на категории, которая обеспечивает оперативное обслуживание и отгрузку продукции.

Кроме того, гости побывали на первой в России площадке по производству минеральных удобрений — карбамида ЮТЭК. Делегации показали весь технологический процесс в действии.

После ознакомительной экскурсии гостям представили все виды новой продукции и представили схемы питания отдельных видов сельскохозяйственных культур. Особое внимание уделили организации процесса работы с потребителями — индивидуальный подход к каждому клиенту, консультации, закладка опытов и предложения услуг по лабораторному анализу почв и растений, сообщили в пресс-службе «ЕвроХима».

«"ЕвроХим" вносит колоссальный вклад в развитие сельского хозяйства в российских регионах. Компания является надежным партнером, а успешное внедрение новых продуктов и применение инновационных технологий способствует достижению высоких показателей», — резюмировал Олейников по итогам встречи.