В Сочи увеличат число автобусов к кладбищам на Пасху и Радоницу

В Сочи 28 апреля и 7 мая, в день празднования Пасхи и Радоницы, увеличат количество общественного транспорта на маршрутах к кладбищам. В том числе к кладбищу на улице Дагомысской, в селах Барановка и Раздольное

В Лазаревском районе увеличат число маршрутов до кладбищ в поселках Дагомыс и Лоо.

«Дополнительно на Пасхальные дни будут введены автобусы, следующие до верхнего кладбища в поселке Лазаревское. Они будут курсировать с 8:00 до 18:00, отправляясь по наполняемости», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре освятить пасхальные куличи 27 и 28 апреля можно будет в 50 храмах.