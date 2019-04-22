В Сочи увеличат число автобусов к кладбищам на Пасху и Радоницу
В Сочи 28 апреля и 7 мая, в день празднования Пасхи и Радоницы, увеличат количество общественного транспорта на маршрутах к кладбищам. В том числе к кладбищу на улице Дагомысской, в селах Барановка и Раздольное
В Лазаревском районе увеличат число маршрутов до кладбищ в поселках Дагомыс и Лоо.
«Дополнительно на Пасхальные дни будут введены автобусы, следующие до верхнего кладбища в поселке Лазаревское. Они будут курсировать с 8:00 до 18:00, отправляясь по наполняемости», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре освятить пасхальные куличи 27 и 28 апреля можно будет в 50 храмах.
Все материалы по теме:
И другие события Краснодара с 22 по 28 апреля
Речь пойдет о доступной среде в учреждениях культуры
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.