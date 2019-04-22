В Адыгее стартовал фестиваль адыго-абхазских театров
В государственной филармонии Адыгеи 22 апреля состоялось открытие международного фестиваля адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг», который проводится в республике с 2005 года
В рамках фестиваля театральные коллективы из России и зарубежья представят свои лучшие постановки. В министерстве культуры Адыгеи рассказали, что в этом году география участников фестиваля расширилась. Прибыли 12 театральных коллективов, в том числе из Нальчика, Черкесска, Назрани, Грозного, Владикавказа, Цхинвала, Махачкалы, Сухума, Турции, Майкопа.
Оценивать участников будет жюри, в составе которого — ведущие деятели театрального искусства Москвы и Санкт-Петербурга: театральных критиков Глеба Ситковского, Оксаны Кушляевой, художника-сценографа Татьяны Спасоломской.
«Театральные коллективы — участники фестиваля представляют собой разные театральные школы, отличаются между собой по стилю и манере игры, режиссерским трактовкам, но мы уверены, что все они едины в стремлении нести людям мир, свет и добро», — отметили в министерстве культуры республики.
Впервые в рамках фестиваля пройдут творческие лаборатории по драматургии и сценографии с участием специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга для художников, сценографов, руководителей литературных частей, драматургов (молодых), людей, пишущих для театра и о театре.
Фестиваль продлится до 28 апреля.
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