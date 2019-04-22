«Это журналист, ты че. Пальцем не трогай». Кранодарец рассказал о своем избиении полицейскими в Сочи

Инцидент произошел 4 апреля. Частично он попал на видео, снятое на телефон Андреева сначала им самим, а потом и полицейскими, которые его отобрали.

«Свободным медиа» Андреев рассказал, что сделал находившимся около отдела полиции по Центральному району Сочи сотрудникам полиции замечание — по его словам, они находились без форменных головных уборов.

После этого сотрудники полиции привели Андреева на территорию отдела, отобрали телефон и начали избивать. На него составили протокол по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и досмотрели его личные вещи без протокола и понятых.

На видео попали вопросы одного из полицейских при задержании: «Сколько грамм наркоты у тебя будет при себе?», «Ты что, ублюдок, в себя поверил? Я тебя удушу, *******!». Затем полицейский объяснил коллегам, что корреспондент назвал сотрудников полиции «мусорами». Также на записи слышна фраза: «Это журналист, ты че. Пальцем не трогай».

По словам Андреева, он написал заявление в Следственный комитет, по которому возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Он также рассказал, что после инцидента, вероятно, от ударов, у него обострилось хроническое заболевание легких, ему должны назначить операцию.

«Я не называю сейчас имен и фамилий полицейских, потому что не хочу быть голословным. Сейчас я не хочу ошибаться, но совсем скоро я буду готов дать всю информацию, которую узнаю из материалов дела. Я буду добиваться наказания полицейским, и не только за превышение должностных полномочий, но и за все издевательства и истязания. То, что на видеозаписи, это далеко не все, что происходило. Сейчас производится экспертиза, которая докажет подлинность полной видеозаписи, и я ее опубликую», — рассказал Андреев.

В пресс-службах СКР по Краснодарскому краю и ГУ МВД по Краснодарскому краю не смогли оперативно прокомментировать ситуацию порталу Юга.ру.