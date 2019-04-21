В Новороссийске пропал парень с татуировками в виде черепа и ловца снов

В Новороссийске ищут 29-летнего местного жителя, который пропал без вести шесть дней назад

15 апреля Алексей Некипелов вышел из дома на улице Волгоградской и до сих пор о нем ничего не известно.

Приметы парня: рост — 185 см, русые волосы, худощавое телосложение.

Особые приметы: татуировки на левой руке — череп на кисти, предплечье закрашено черной краской, на плече изображение ловца снов. В левом ухе серебрянное кольцо. У молодого человека была разбита правая бровь.

Парень был одет в кожаную темно-коричневую куртку, кофту со львом, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Заявление о пропаже Алексея Некипелова поступило в полицию 16 апреля, сообщила «Наша газета Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Всех, у кого есть какая-либо информация о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам 8 (918) 058-15-73 (родные Алексея Некипелова) или 102.