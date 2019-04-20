Краснодарцы ходят в театры реже, чем жители Адыгеи

Росстат назвал регионы, жители которых посещали театры чаще всего в 2017 году

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. Там на тысячу населения около 800 человек ходили в театры. На втором месте Москва с 655 людьми, на третьем — Севастополь (406 посетителей театра на 1 тыс. Человек). Также в пятерку вошла Новосибирская области и Марий Эл.

Меньше всего людей ходит в театры в республике Алтай (74) и Карачаево-Черкесии (87). Также среди регионов, где театры посещает небольшое количество людей, попали Ставропольский край (93), Краснодарский край (95) и Республика Адыгея (114).

В целом по стране уровень посещаемости театров составляет 269 человек на 1 тыс. населения. С 2005 года этот показатель вырос почти в 1,5 раза, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.