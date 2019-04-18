Глава ФСБ призвал сделать шифрованные сообщения в мобильных приложениях открытыми для спецслужб

Директор ФСБ России Александр Бортников призвал выработать единые международные правила в интернете и сделать открытыми для мировых спецслужб шифрованные сообщения в приложениях

«Пропаганда, вербовка, финансирование, связь, управление — лишь неполный перечень возможностей, которые террористы фактически утратят, если международное сообщество сможет прийти к консенсусу в данном вопросе и действовать скоординировано на основе единых правовых стандартов», — цитирует Бортникова ТАСС .

Бортников заявил, что сейчас «размещение террористических ресурсов на иностранных серверах по сути обеспечивает их неуязвимость».

Эта тема обсуждалась на Конференции по противодействию международному терроризму под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ, прошедшей 18 апреля в Санкт-Петербурге.

Глава ФСБ считает, что особую остроту на этом фоне приобрела «проблема применения криптографии в программах для коммуникации, которая повсеместно снизила эффективность оперативно-технических мероприятий по противодействию террористам».

Он рассказал, что для решения этой проблемы Россия разработала концепцию инициативы, которая направлена на создание «доверенной и прозрачной для контроля системы депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями». Ее реализация международным сообществом призвана создать правовые и технологические возможности для получения законного доступа к оперативно значимой зашифрованной информации, передаваемой террористами с мобильных устройств.

Глава ФСБ назвал нацеленность террористов на действия в киберпространстве опасной. По данным Бортников, сейчас насчитывается более 10 тыс. сайтов международных террористических структур, они же создали сотни тысяч аккаунтов в соцсетях.

РБК пишет, что в начале апреля депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о «суверенном рунете». Они обяжут IT-компании использовать российскую криптографию для всего трафика в отечественном сегменте. Документ предполагает, что правительство «устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования».