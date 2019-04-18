Глава ФСБ призвал сделать шифрованные сообщения в мобильных приложениях открытыми для спецслужб
Директор ФСБ России Александр Бортников призвал выработать единые международные правила в интернете и сделать открытыми для мировых спецслужб шифрованные сообщения в приложениях
Эта тема обсуждалась на Конференции по противодействию международному терроризму под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ, прошедшей 18 апреля в Санкт-Петербурге.
Бортников заявил, что сейчас «размещение террористических ресурсов на иностранных серверах по сути обеспечивает их неуязвимость».
«Пропаганда, вербовка, финансирование, связь, управление — лишь неполный перечень возможностей, которые террористы фактически утратят, если международное сообщество сможет прийти к консенсусу в данном вопросе и действовать скоординировано на основе единых правовых стандартов», — цитирует Бортникова ТАСС.
Глава ФСБ считает, что особую остроту на этом фоне приобрела «проблема применения криптографии в программах для коммуникации, которая повсеместно снизила эффективность оперативно-технических мероприятий по противодействию террористам».
Он рассказал, что для решения этой проблемы Россия разработала концепцию инициативы, которая направлена на создание «доверенной и прозрачной для контроля системы депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями». Ее реализация международным сообществом призвана создать правовые и технологические возможности для получения законного доступа к оперативно значимой зашифрованной информации, передаваемой террористами с мобильных устройств.
Глава ФСБ назвал нацеленность террористов на действия в киберпространстве опасной. По данным Бортников, сейчас насчитывается более 10 тыс. сайтов международных террористических структур, они же создали сотни тысяч аккаунтов в соцсетях.
РБК пишет, что в начале апреля депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о «суверенном рунете». Они обяжут IT-компании использовать российскую криптографию для всего трафика в отечественном сегменте. Документ предполагает, что правительство «устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования».
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