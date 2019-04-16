Законопроект об автономном рунете принят в окончательном чтении
Депутаты Госдумы 16 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об автономном рунете
Об этом сообщается на сайте Госдумы. По закону, в стране создадут национальную систему маршрутизации интернет-трафика. Она должна будет обеспечить надежную работу российского сегмента интернета при сбоях.
В документе говорится о создании национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах. Роскомнадзор будет определять требования к этой системе, порядок ее создания и правила использования.
Закон об изоляции российского сегмента интернета должен вступить в силу 1 ноября. Координировать работу устойчивого и безопасного интернета в России возложили на Роскомнадзор, сообщает RT.
«Медуза» со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса пишет, что Совет Федерации рассмотрит закон 22 апреля.
Как сообщали Юга.ру, законопроект 12 февраля прошел первое чтение, 11 апреля — второе.
Журналист и соавтор книги «Битва за рунет» Ирина Бороган в интервью порталу Юга.ру объясняла, на что направлен законопроект. По ее словам, «его смысл в том, что рассматриваются все технические возможности, чтобы на час Х можно было отрубить российский интернет от мирового». Однако она уточнила, что это пока технически невозможно.
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