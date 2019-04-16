Законопроект об автономном рунете принят в окончательном чтении

Депутаты Госдумы 16 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об автономном рунете

Об этом сообщается на сайте Госдумы. По закону, в стране создадут национальную систему маршрутизации интернет-трафика. Она должна будет обеспечить надежную работу российского сегмента интернета при сбоях.

В документе говорится о создании национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах. Роскомнадзор будет определять требования к этой системе, порядок ее создания и правила использования.