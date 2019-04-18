Заместитель генпрокурора по СКФО Сыдорук ушел в отставку

Сыдорук написал заявление об уходе по собственному желанию. Он уйдет на пенсию, пишет RT со ссылкой на «РИА Новости».

Как сообщали Юга.ру, бывший прокурор Московской области Иван Сыдорук стал заместителем генпрокурора Юрия Чайки в Южном федеральном округе в 2006 году. В 2010-м президент России Дмитрий Медведев принял решение о создании Северо-Кавказского федерального округа. После этого Сыдорук возглавил управление Генпрокуратуры в СКФО.