Заместитель генпрокурора по СКФО Сыдорук ушел в отставку
Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук в апреле покинул свою должность
Сыдорук написал заявление об уходе по собственному желанию. Он уйдет на пенсию, пишет RT со ссылкой на «РИА Новости».
Как сообщали Юга.ру, бывший прокурор Московской области Иван Сыдорук стал заместителем генпрокурора Юрия Чайки в Южном федеральном округе в 2006 году. В 2010-м президент России Дмитрий Медведев принял решение о создании Северо-Кавказского федерального округа. После этого Сыдорук возглавил управление Генпрокуратуры в СКФО.
Кто такой Иван Сыдорук
Иван Сыдорук родился в 1950 году в селе Зборово на Украине. Окончил Высшее политическое училище МВД СССР, с 1991 года — Санкт-Петербургский военный институт войск нацгвардии России. С 1972 по 1974 год работал инспектором РОВД в Архангельске. До 1978 года — слушатель Высшего политического училища МВД СССР в Ленинграде. После окончания училища вернулся работать в Архангельск инспектором политико-воспитательной работы УВД.
В органах прокуратуры начал работать с 1981 года на должности прокурора отдела общего надзора. В 1996 году его назначили первым заместителем прокурора Петербурга. В июне 1998-го стал прокурором Санкт-Петербурга. С 2003 по 2005 год работал в должности прокурора Московской области.
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