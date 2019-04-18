На Кубани полицейские спасли трехлетнего ребенка из оврага с водой

Краснодарский край

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В Тимашевском районе 15 апреля полицейские во время рейда нашли трехлетнего ребенка в овраге с водой

В районе станицы Медведовской сотрудники МВД проводили рейд вдоль объектов повышенной опасности. Возле перегона Тимашевск — Ведмидовка они увидели ребенка, который находился в овраге с водой.

«Полицейские увидели, как в овраге, заполненном водой, что-то бултыхается. Сначала подумали, что это какой-нибудь щенок. Когда подошли поближе, увидели маленького ребенка в одной распашонке. Его достали и укутали в куртку, чтобы согреть, после чего вызвали скорую», — рассказала порталу Юга.ру пресс-секретарь Краснодарского линейного упралвения МВД России на транспорте Наталья Олефиренко.

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Она отметила, что на улице в тот момент было достаточно холодно, а овраг после дождя наполнился водой. Ребенок не смог рассказать, где он живет, поэтому полицейские начали подомовой обход в поисках его родителей.

Позже выяснилось, что ребенок ушел с территории частного дома. Родители сразу же начали его самостоятельно искать, однако пошли не в ту сторону — они отправились к населенному пункту, в то время как ребенок пошел в лесополосу. Его искали больше трех часов, после чего позвонили в службу 112.

Ребенок прошел больше 2 км босиком, прежде чем оказаться в овраге.

Родителей привлекли к административной ответственности. Проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года в Крыму полуторагодовалая девочка босиком ушла из дома в лес.

Дети Полиция Тимашевский район
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