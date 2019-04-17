Открылась регистрация на «Зеленый марафон» в Краснодаре
В Краснодаре с 16 апреля начали принимать заявки на участие в забеге «Зеленый Марафон — 2019»
Традиционный забег пройдет в субботу, 1 июня от Пушкинской площади по улице Красной. Зарегистрироваться можно на официальном сайте марафона.
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В этом году «Зеленый марафон» приурочили ко Дню защиты детей. Он пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. На юге России помимо Краснодара мероприятие пройдет в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Элисте и Владикавказе.
Участникам забега предстоит пробежать дистанцию в 4,2 км. Также на «Зеленом марафоне» пройдут детские забеги на разные расстояния, в них примут участие юные спортсмены от 7 до 13 лет.
«"Зеленый марафон" — это не просто забег, это спортивный праздник, где можно пробежать дистанцию, встретиться с друзьями, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, сделать яркие фотографии. Приглашаю присоединиться к марафону всех наших клиентов, партнеров, спортсменов и просто активных жителей и гостей города», — сказал заместитель председателя Юго-Западного банка, управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко.
Забег начнется 1 июня в 10:30 на Пушкинской площади. В нем примут участие общественные деятели, представители бизнеса, а также корпоративные команды крупных компаний, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы его участниками стали более 750 тыс. человек. Проект удостоили награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признали лауреатом премии «Навстречу будущему».
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