Открылась регистрация на «Зеленый марафон» в Краснодаре

В Краснодаре с 16 апреля начали принимать заявки на участие в забеге «Зеленый Марафон — 2019»

Традиционный забег пройдет в субботу, 1 июня от Пушкинской площади по улице Красной. Зарегистрироваться можно на официальном сайте марафона.

В этом году «Зеленый марафон» приурочили ко Дню защиты детей. Он пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. На юге России помимо Краснодара мероприятие пройдет в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Элисте и Владикавказе.

Участникам забега предстоит пробежать дистанцию в 4,2 км. Также на «Зеленом марафоне» пройдут детские забеги на разные расстояния, в них примут участие юные спортсмены от 7 до 13 лет.