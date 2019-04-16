Под Краснодаром 24-летний парень погиб в ДТП

На въезде в Краснодар утром 16 апреля произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал

Авария случилась в 5:50 на подъездной дороге со стороны поселка Лазурного в сторону станицы Новотитаровской. По предварительным данным, 24-летний водитель машины ВАЗ-2107 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стоящую у обочины машину Volkswagen Jetta.

В результате ДТП парень, управлявший отечественной легковушкой, погиб на месте, а 33-летнего водителя иномарки госпитализировали.

Обстоятельства аварии уточняются, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Наталья Ляшенко.