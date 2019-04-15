На Кубани осудили двух мужчин за похищение знакомого, который распускал слухи о девушке

В Каневском районе двух мужчин в апреле признали виновными в похищении и избиении человека

Двое мужчин вечером 28 декабря выпивали в доме на улице Мира на хуторе Албаши. Они решили похитить знакомого, который, по их мнению, распространял слухи о сестре одного из них.

Злоумышленники приехали к его дому и незаконно вошли внутрь. После этого они начали избивать мужчину, силой вытащили его на улицу, положили в багажник и повезли в место, где до этого они выпивали. Там они завели знакомого в летнюю кухню, продолжили избивать и ударили ножом в бедро. Затем пострадавшего снова засунули в багажник и повезли в сторону станицы Новодеревянковской. По пути их задержали полицейские.

Мужчин обвинили по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и использованием предмета в качестве оружия) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище).

Одного из фигурантов дела приговорили к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы, второго — к пяти с половиной годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, сообщили 15 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.