Сертификаты на жилье в Адыгее в 2019 году получат 339 семей

В 2019 году в Адыгее выдадут 339 сертификатов на улучшение жилищных условий семьям

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 15 апреля вручил сертификаты первым девяти семьям.

«Хочу заверить вас, что мы и дальше будем прилагать максимальные усилия для того, чтобы в Адыгее еще не одна семья смогла перешагнуть порог своего дома, приобретенного по программам поддержки молодых семей», — сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что в этом году на улучшение жилищных условий молодых семей направят более 240 млн рублей.

За 2006-2018 годы на обеспечение жильем молодых семей направили 1 млрд рублей, жилищные условия улучшили 1 тыс. 736 молодых семей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.