В Краснодаре умер создатель системы рукопашного боя Кадочников

Краснодарский край

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В Краснодаре 13 апреля на 84-м году жизни скончался почетный гражданин города Алексей Кадочников

Его похоронят 16 апреля на кладбище хутора Ленина. Такое решение приняли родственники Кадочникова.  

Мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель гордумы Вера Галушко выразили соболезнования родным и близким Кадочникова. Администрация города пообещала  оказать необходимую помощь в организации похорон, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кто такой Алексей Кадочников

Алексей Кадочников родился в 1935 году в Одессе. С 1939 года он жил в Краснодаре. С 1983 г. работал преподавателем в Краснодарском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск.

Кадочников был создателем системы рукопашного боя. Автор семи изобретений, книг, брошюр и учебных фильмов.

Имел Орден Почета, бронзовую медаль ВДНХ, медаль «За плодотворную работу по развитию массового спорта на Кубани», благодарность «За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству». Звание Почетного гражданина Краснодара Кадочникову присвоили в 2002 году.

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