Около 50 сирийских детей пригласили власти Крыма на лечение в здравницы

Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил в здравницы около 40 солдат и 50 детей из Сирии, пострадавших во время войны

Об этом 14 апреля рассказал зампредседателя совета министров республики — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, сейчас в республике составляют списки пациентов.

Вопрос о приеме в крымские санатории сирийских детей и граждан Сирии обсуждали на IV Ялтинском международном экономическом форуме в 2018 году.

В 2017 году в международном детском центре «Артек» отдохнули дети президента Сирии Башара Асада, сообщает ТАСС.

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