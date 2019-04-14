Около 50 сирийских детей пригласили власти Крыма на лечение в здравницы
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил в здравницы около 40 солдат и 50 детей из Сирии, пострадавших во время войны
Об этом 14 апреля рассказал зампредседателя совета министров республики — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, сейчас в республике составляют списки пациентов.
Вопрос о приеме в крымские санатории сирийских детей и граждан Сирии обсуждали на IV Ялтинском международном экономическом форуме в 2018 году.
В 2017 году в международном детском центре «Артек» отдохнули дети президента Сирии Башара Асада, сообщает ТАСС.
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