Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что призыв в армию уйдет в прошлое, и его заменит контрактная система

Эта тема обсуждалась на встрече главы государства с сотрудниками НПО «Энергомаш» 12 апреля.

Президент отметил, что сложнее становится и военная техника, и задачи, стоящие перед войсками. Это требует профессиональной армии.

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — цитирует Путина РИА «Новости».

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Он отметил, что не все страны переходят на полностью профессиональную армию: остаются задачи, выполнение которых не требует глубокой квалификации.

«Но тем не менее тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней», — сказал президент.

Путин также напомнил, что срок службы по призыву в России сейчас минимальный.

Как пишет RT, согласно подписанному Путиным указу о весеннем призыве на военную службу, российскую армию пополнят 135 тыс. новобранцев.

Армия Владимир Путин
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