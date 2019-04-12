Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Президент РФ Владимир Путин заявил, что призыв в армию уйдет в прошлое, и его заменит контрактная система
Эта тема обсуждалась на встрече главы государства с сотрудниками НПО «Энергомаш» 12 апреля.
Президент отметил, что сложнее становится и военная техника, и задачи, стоящие перед войсками. Это требует профессиональной армии.
«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — цитирует Путина РИА «Новости».
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Он отметил, что не все страны переходят на полностью профессиональную армию: остаются задачи, выполнение которых не требует глубокой квалификации.
«Но тем не менее тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней», — сказал президент.
Путин также напомнил, что срок службы по призыву в России сейчас минимальный.
Как пишет RT, согласно подписанному Путиным указу о весеннем призыве на военную службу, российскую армию пополнят 135 тыс. новобранцев.
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