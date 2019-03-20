В России за год число погибших в авиакатастрофах выросло в 2,5 раза
Международный авиационный комитет (МАК) отметил увеличение числа жертв авиакатастроф в России за один год
В докладе комитета о состоянии безопасности полетов в 2018 году (анализировали данные из 12 стран, входивших в СССР) сказано, что в России наблюдается негативная динамика показателей. В стране зарегистрировали подавляющее количество происшествий, за год их число увеличилось с 39 до 42, катастроф — с 20 до 22, число жертв выросло с 51 до 128 человек.
В целом среди участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации число жертв авиакатастроф выросло с 74 до 164 человек, но общее количество авиапроисшествий не изменилось, а число катастроф уменьшилось с 32 до 25.
По предварительной оценке МАК, 75% авиапроисшествий в 2018 году связаны с человеческим фактором. В комитете считают, что недостаточный контроль «уполномоченных органов гражданской авиации» приводит к тому, что воздушные суда с истекшим сроком действия или без обязательных документов продолжают использовать.
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В докладе отмечается, что ухудшились относительные показатели безопасности полетов на тяжелых транспортных самолетах (взлетной массой более 10 тонн). За 2018 год у стран-участников МАК было шесть авиапроисшествий с тяжелыми самолетами, среди них крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье после вылета из аэропорта Домодедово в феврале 2018 года.
Также в комитете отметили увеличение аварий с вертолетной техникой — с 11 до 17 случаев, катастроф — с 4 до 10, жертв — с 14 до 49 человек, пишет «Коммерсантъ».
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