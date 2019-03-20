В России за год число погибших в авиакатастрофах выросло в 2,5 раза

Международный авиационный комитет (МАК) отметил увеличение числа жертв авиакатастроф в России за один год

В докладе комитета о состоянии безопасности полетов в 2018 году (анализировали данные из 12 стран, входивших в СССР) сказано, что в России наблюдается негативная динамика показателей. В стране зарегистрировали подавляющее количество происшествий, за год их число увеличилось с 39 до 42, катастроф — с 20 до 22, число жертв выросло с 51 до 128 человек.

В целом среди участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации число жертв авиакатастроф выросло с 74 до 164 человек, но общее количество авиапроисшествий не изменилось, а число катастроф уменьшилось с 32 до 25.

По предварительной оценке МАК, 75% авиапроисшествий в 2018 году связаны с человеческим фактором. В комитете считают, что недостаточный контроль «уполномоченных органов гражданской авиации» приводит к тому, что воздушные суда с истекшим сроком действия или без обязательных документов продолжают использовать.