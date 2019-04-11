Кубанский спортсмен Сергей Хандожко будет представлять Россию в UFC

Профессиональный боец MMA, руководитель спортшколы «Краевой центр единоборств» Сергей Хандожко подписал контракт с американской промоутерской компанией Ultimate Fighting Championship (UFC)

Подписание контракта состоялось 11 апреля в Москве. Он рассчитан на четыре поединка.

Сергей Хандожко — профессиональный боец смешанного стиля (ММА), чемпион России, Европы и мира по универсальному бою, неоднократный победитель и призер чемпионатов России по рукопашному бою. С 2018 года исполняет обязанности директора ГБУ КК спортивной школы «Краевой центр единоборств».

Ранее он выступал в организации Absolute Championship Berkut (ныне Absolute Championship Akhmat). Всего на счету 26-летнего спортсмена, выступающего в полусреднем весе, 26 побед, пять поражений и одна ничья.

UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру. Под эгидой UFC выступает большинство спортсменов ММА, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах, бои транслируются в 130 странах на 20 разных языках.

Всего в UFC выступают около 40 спортсменов из России, среди них Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, Майрбек Тайсумов, Ислам Махачев, Александра Албу, Алексей Олейник.