В Госдуме предложили ввести обязательные паспорта прививок для детей

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Депутаты Госдумы обсуждают введение паспортов о прививках, которые помогут избежать эпидемий опасных инфекционных заболеваний

Эту тему обсудили на круглом столе «Отказ от вакцинации — серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемии?». Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал вести паспорта о прививках для детей в обязательном порядке. 

«Давайте обсуждать введение обязательных, акцентирую внимание, обязательных паспортов прививок для детей. Чтобы фиксировать в них не только информацию о сделанных прививках, но и о причинах отказа от них, о противопоказаниях», — цитирует Огуля «Интерфакс».

Он также призвал выработать новую схему разъяснительной работы с населением и задействовать для этого ресурсы школ и детских садов, поскольку они находятся в тесном контакте с родителями. 

По словам депутата, сейчас в России от 5 до 10% родителей ежегодно не делают прививки своим детям. Среди причин отказов специалисты называют слабую информированность, отказы по религиозным мотивам или по идеологическим соображениям.

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«Кроме того, сегодня мы отмечаем ситуацию, когда сами врачи не верят в пользу вакцинации и пропагандируют отказ от прививок», — сказал Огуль.

Он считает, что система иммунизации в России стала «жертвой собственного успеха».

«Наши достижения в борьбе с инфекционными болезнями усыпили бдительность в гражданах. Выросли поколения россиян, которые не знают, что такое эпидемия кори или дифтерии, не знают, что такое столбняк или коклюш», — отметил Огуль.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, с января по октябрь 2018 года прививки сделали 39,2 млн человек — это 27% населения страны.

На вакцинацию населения в законе о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов выделено 2,9 млрд рублей.

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