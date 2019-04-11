В Госдуме предложили ввести обязательные паспорта прививок для детей

Депутаты Госдумы обсуждают введение паспортов о прививках, которые помогут избежать эпидемий опасных инфекционных заболеваний

Эту тему обсудили на круглом столе «Отказ от вакцинации — серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемии?». Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал вести паспорта о прививках для детей в обязательном порядке.

«Давайте обсуждать введение обязательных, акцентирую внимание, обязательных паспортов прививок для детей. Чтобы фиксировать в них не только информацию о сделанных прививках, но и о причинах отказа от них, о противопоказаниях», — цитирует Огуля «Интерфакс».

Он также призвал выработать новую схему разъяснительной работы с населением и задействовать для этого ресурсы школ и детских садов, поскольку они находятся в тесном контакте с родителями.

По словам депутата, сейчас в России от 5 до 10% родителей ежегодно не делают прививки своим детям. Среди причин отказов специалисты называют слабую информированность, отказы по религиозным мотивам или по идеологическим соображениям.