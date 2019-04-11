В Госдуме предложили ввести обязательные паспорта прививок для детей
Депутаты Госдумы обсуждают введение паспортов о прививках, которые помогут избежать эпидемий опасных инфекционных заболеваний
Эту тему обсудили на круглом столе «Отказ от вакцинации — серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемии?». Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал вести паспорта о прививках для детей в обязательном порядке.
«Давайте обсуждать введение обязательных, акцентирую внимание, обязательных паспортов прививок для детей. Чтобы фиксировать в них не только информацию о сделанных прививках, но и о причинах отказа от них, о противопоказаниях», — цитирует Огуля «Интерфакс».
Он также призвал выработать новую схему разъяснительной работы с населением и задействовать для этого ресурсы школ и детских садов, поскольку они находятся в тесном контакте с родителями.
По словам депутата, сейчас в России от 5 до 10% родителей ежегодно не делают прививки своим детям. Среди причин отказов специалисты называют слабую информированность, отказы по религиозным мотивам или по идеологическим соображениям.
«Кроме того, сегодня мы отмечаем ситуацию, когда сами врачи не верят в пользу вакцинации и пропагандируют отказ от прививок», — сказал Огуль.
Он считает, что система иммунизации в России стала «жертвой собственного успеха».
«Наши достижения в борьбе с инфекционными болезнями усыпили бдительность в гражданах. Выросли поколения россиян, которые не знают, что такое эпидемия кори или дифтерии, не знают, что такое столбняк или коклюш», — отметил Огуль.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, с января по октябрь 2018 года прививки сделали 39,2 млн человек — это 27% населения страны.
На вакцинацию населения в законе о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов выделено 2,9 млрд рублей.
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