В Адыгее рабочего насмерть зажало в конвейере дробилки

В Адыгее в апреле завершили расследование гибели 43-летнего мужчины, который упал на конвейер и получил смертельные травмы

Трагедия произошла 22 августа 2018 года в Красногвардейском районе на территории промышленной площадки карьера.

По версии следствия, 30-летний подсобный рабочий, у которого не было допуска к производству, запустил конвейерную ленту дробильно-сортировочной установки.

После этого 43-летний рабочий, который находился в погрузочном бункере, оказался между транспортировочной лентой и приводным барабаном, его зажало между деталями конвейера. В результате мужчина умер на месте от полученных повреждений.

На подсобного рабочего завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Расследование завершено. Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили 10 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.