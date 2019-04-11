В Адыгее рабочего насмерть зажало в конвейере дробилки
В Адыгее в апреле завершили расследование гибели 43-летнего мужчины, который упал на конвейер и получил смертельные травмы
Трагедия произошла 22 августа 2018 года в Красногвардейском районе на территории промышленной площадки карьера.
По версии следствия, 30-летний подсобный рабочий, у которого не было допуска к производству, запустил конвейерную ленту дробильно-сортировочной установки.
После этого 43-летний рабочий, который находился в погрузочном бункере, оказался между транспортировочной лентой и приводным барабаном, его зажало между деталями конвейера. В результате мужчина умер на месте от полученных повреждений.
На подсобного рабочего завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
Расследование завершено. Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили 10 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.
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