Госдума во втором чтении приняла законопроект об автономном рунете

Государственная Дума РФ 11 апреля во втором чтении приняла законопроект об устойчивой работе рунета

В документе говорится о создании национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах. Роскомнадзор будет определять требования к этой системе, порядок ее создания и правила использования.

Журналист и соавтор книги «Битва за рунет» Ирина Бороган в интервью порталу Юга.ру объясняла, на что направлен законопроект. По ее словам, «его смысл в том, что рассматриваются все технические возможности, чтобы на час Х можно было отрубить российский интернет от мирового». Однако это пока технически невозможно, добавила Бороган.