Госдума во втором чтении приняла законопроект об автономном рунете
Государственная Дума РФ 11 апреля во втором чтении приняла законопроект об устойчивой работе рунета
Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента, сообщает RT.
Как писали Юга.ру, законопроект прошел первое чтение 12 февраля.
В документе говорится о создании национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах. Роскомнадзор будет определять требования к этой системе, порядок ее создания и правила использования.
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Журналист и соавтор книги «Битва за рунет» Ирина Бороган в интервью порталу Юга.ру объясняла, на что направлен законопроект. По ее словам, «его смысл в том, что рассматриваются все технические возможности, чтобы на час Х можно было отрубить российский интернет от мирового». Однако это пока технически невозможно, добавила Бороган.
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